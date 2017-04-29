Илон Маск представил проект подземных скоростных тоннелей

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск представил видеоролик, где показано, как в будущем с помощью автоматических подземных тоннелей будут разгружаться транспортные магистрали крупных городов.

Маск полагает, что машины будут останавливаться на особых платформах на обочине дороги и спускаться на лифте в тоннель. Эти элетрические платформы будут передвигать автомобили по рельсовой системе, при этом сам автомобиль останется неподвижным.

Ожидается, что скорость движения в тоннеле будет достигать 200 километров в час. Разработчик проекта пояснил: «Сейчас мы пытаемся вырыть яму под Лос-Анджелесом. Это должно положить начало трехмерной сети тоннелей».

Проект был основан в конце 2016 года. В начале нового года началось возведение демонстрационного участка трассы. Как сообщает «Российская газета», подземная часть будет влючать в себя примерно 30 тоннелей. Эксперты полагают, что на реализацию идеи потребуются десятки лет.