Илон Маск переквалифицируется в кондитеры

Американский бизнесмен Илон Маск открывает для себя новую сферу деятельности – он намерен заняться производством сладостей.

В своем Twitter он пояснил, что собирается запустить в работу кондитерскую фабрику и предложил подписчикам выбрать начинку для будущих конфет, сообщает НСН. Маск также добавил, что абсолютно серьезно намерен заняться новым бизнесом.

Самые известные проекты миллиардера – электромобиль Tesla и космическая программа Space X. Кроме того, он занимается реализацией задумки скоростного подземного транспорта, а также планирует построить кибернетического дракона.