Илон Маск переквалифицируется в кондитеры
Американский бизнесмен Илон Маск открывает для себя новую сферу деятельности – он намерен заняться производством сладостей.
В своем Twitter он пояснил, что собирается запустить в работу кондитерскую фабрику и предложил подписчикам выбрать начинку для будущих конфет, сообщает НСН. Маск также добавил, что абсолютно серьезно намерен заняться новым бизнесом.
Самые известные проекты миллиардера – электромобиль Tesla и космическая программа Space X. Кроме того, он занимается реализацией задумки скоростного подземного транспорта, а также планирует построить кибернетического дракона.
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