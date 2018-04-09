Илон Маск хочет разогнать Hyperloop до фантастической скорости
Глава Space X Илон Маск объявил о предстоящих испытаниях туннеля для скоростного транспорта Hyperloop.
По его словам, капсула внутри вакуумного туннеля может разогнаться до половины скорости звука – 500 километров в час. Тормозной путь при этом составит чуть более километра.
Маск отметил, что такая скорость кажется ему «фантастическим». Впрочем, это только подогревает его интерес к эксперименту, передает Nation News со ссылкой на Twitter главы Space X.
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