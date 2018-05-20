Илон Маск анонсировал выпуск революционного электрокара Tesla

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о скором выпуске новой модификации электрокара Tesla Model 3.

«Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами разгоняется до 60 миль в час (95,6 км/ч – прим.) за 3,5 секунды, максимальная скорость - 155 миль в час (250 км/ч – прим.)», - написал Маск в Twitter.

Двигатели разместят в передней и задней частях автомобиля, в случае отказа одного из них машина сможет продолжить движение, передает ТАСС. По словам Маска, зарядки аккумулятора хватит на 500 километров.

Начальная стоимость авто составит 78 тысяч долларов. «Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью», - отметил Маск.

Tesla Model 3 вышла в продажу в 2016 году. Ее стоимость составляла 35 тысяч долларов. Машина могла проехать без зарядки 350 километров.