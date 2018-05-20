Илон Маск анонсировал выпуск революционного электрокара Tesla

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о скором выпуске новой модификации электрокара Tesla Model 3.

«Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами разгоняется до 60 миль в час (95,6 км/ч – прим.) за 3,5 секунды, максимальная скорость - 155 миль в час (250 км/ч – прим.)», - написал Маск в Twitter.

Двигатели разместят в передней и задней частях автомобиля, в случае отказа одного из них машина сможет продолжить движение, передает ТАСС. По словам Маска, зарядки аккумулятора хватит на 500 километров.

Начальная стоимость авто составит 78 тысяч долларов. «Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью», - отметил Маск.

Tesla Model 3 вышла в продажу в 2016 году. Ее стоимость составляла 35 тысяч долларов. Машина могла проехать без зарядки 350 километров.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: экономика
Следующая новость В Ленобласти при жесткой посадке самолета погиб один человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО