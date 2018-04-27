Ильменскому заповеднику угрожает мусорная катастрофа
Территория вблизи Ильменского заповедника в Челябинской области находится в антисанитарном состоянии, превращаясь в свалку.
Кроме того, мусор валяется на обочинах дорог и лесополосе.
Общественники обратились в администрацию Миасса, но пока результатов достигнуто не было.
Жители отмечают, что туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а городские власти борются за развитие туризма, передает «Челябинский обзор».
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