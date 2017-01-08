Ильдара Дадина этапировали в Алтайский край
Заключенный Ильдар Дадин прибыл на новое место отбывания наказания. Его доставили в колонию в Алтайском крае.
Как сообщила жена Дадина Анастасия Зотова, супруг позвонил ей из колонии ИК-5 Алтайского края. Она считается образцово-показательной, сообщает ТАСС.
Решение о переводе заключенного Ильдара Дадина, который жаловался на пытки в колонии №7 карельского города Сегежа, в другую колонию было принято в целях обеспечения его безопасности в середине декабря.
Дадин отбывает наказание за неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий.
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