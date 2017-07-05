Ильдар Дадин попал в полицию в ходе пикета

Оппозиционер Илья Дадин в очередной раз задержан правоохранителями. По его словам, это произошло у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы.

Дадин рассказал «Интерфаксу», что проводил одиночный пикет в связи с задержанием организатора «Русских маршей» Юрия Горского. Оппозиционер добавил, что причину задержания ему объяснили незаконностью акции – согласно указу президента России Владимира Путина, публичные акции запрещены на всей территории страны до 12 июля. Дадин сообщил агентству, что его везут в ОВД «Мещанское».

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов). В 2015 году его приговорили трем годам колонии. В феврале текущего года президиум Верховного суда РФ приговор отменил и постановил освободить оппозиционера.