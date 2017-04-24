Икона святителя Луки вышла на орбиту Земли

На Международной космической станции «Союз МС-04» появилась православная икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского.

Икону доставили на станцию космонавт Федор Юрчихин (Россия) вместе с астронавтом Джеком Фишером (США).

Прибытие иконы обратно на Землю ожидается в июне. Затем святыня будет размещена в Новоспасской обители, отмечает Interfax.

Образ небесного покровителя Крыма был освящен 11 марта епископом Воскресенским Саввой в Новоспасском монастыре Москвы.

Глава правления Содружества православных деятелей культуры, науки и образования Юрий Серов поделился впечатлениями:

«Я уверен, что икона святителя Луки наполнит светлой радостью пасхальные дни и поможет интернациональному экипажу Международной космической станции отметить предстоящий День Победы и вспомнить, что в недалеком прошлом наши народы были вместе в борьбе с таким злом, как фашизм», - сказал он.

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