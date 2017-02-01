IKEA поможет беженцам из Сирии

Голландская компания IKEA планирует наладить к 2019 году выпуск продукции сирийскими беженцами.

Согласно сообщению компании, для этих целей в Иордании будет запущено производство продукции IKEA. На предприятии смогут работать 200 сирийцев. Произведенная продукция будет реализовываться в странах Ближнего Востока.

В копании отметили, что таким образом хотят внести свой вклад в поддержку людей, которые были вынуждены из-за военного конфликта покинуть свои дома.

На данный момент в Иордании проживают около 500 тысяч граждан Сирии, сообщает интернет-издание «Народные новости».