IKEA не будет строить ТЦ «Мега» в Мытищах

Шведская IKEA отказалась от планов по строительству торгового центра «Мега» в подмосковных Мытищах, который должен был стать крупнейшим комплексом в портфеле компании.

Как уточняется в сообщении, IKEA планирует выставить на продажу право долгосрочной аренды участка площадью около 50 гектаров рядом с деревней Челобитьево. От продажи прав аренды IKEA планирует выручить 2-5 миллиардов рублей, считают консультанты рынка недвижимости.

По данным газеты «Ведомости», IKEA долгое время не могла согласовать проект в Мытищах из-за спора о границах охранной зоны расположенного рядом храма Благовещения Пресвятой Богородицы (XVII век).

Впервые шведская компания заявила о планах строительства ТЦ площадью около 400 тысяч квадратных метров в 2010 году. Инвестиции в проект оценивались в миллиард долларов. Позже гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев отмечал, что компания рассматривает альтернативные площадки на северо-востоке Москвы, но поиск площадок не означает отказа от проекта в Мытищах.