В Ижевске обрушилась крыша многоквартирного дома

В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома. Жители дома не пострадали.

Площадь обрушения составила около 80 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что потолочные перекрытия повреждены не были, эвакуация жителей не понадобилась.

Как сообщает "Интерфакс", обрушение произошло из-за того, что управляющая компания вовремя не почистила крышу от снега.