В Ижевске обрушилась крыша многоквартирного дома
В Ижевске под тяжестью снега обрушилась крыша четырехэтажного жилого дома. Жители дома не пострадали.
Площадь обрушения составила около 80 квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что потолочные перекрытия повреждены не были, эвакуация жителей не понадобилась.
Как сообщает "Интерфакс", обрушение произошло из-за того, что управляющая компания вовремя не почистила крышу от снега.
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