ИИХФ объяснила причину запрета минуты молчания на молодежном чемпионате мира
Просьба российской делегации о минуте молчания в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи не была удовлетворена Международной ассоциацией хоккея, поскольку ИИХФ не практикует проведение траурных мероприятий по событиям, не связанным с хоккеем.
Такое разъяснение дала пресс-служба организации, комментируя свое решение отказать российской молодежной сборной в организации акции памяти перед дебютным матчем первенства против сборной Канады, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RT.
При этом Международная хоккейная федерация разрешила российской молодежной сборной выйти на лед с траурными повязками.
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