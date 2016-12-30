ИИХФ объяснила причину запрета минуты молчания на молодежном чемпионате мира

Просьба российской делегации о минуте молчания в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи не была удовлетворена Международной ассоциацией хоккея, поскольку ИИХФ не практикует проведение траурных мероприятий по событиям, не связанным с хоккеем.

Такое разъяснение дала пресс-служба организации, комментируя свое решение отказать российской молодежной сборной в организации акции памяти перед дебютным матчем первенства против сборной Канады, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RT.

При этом Международная хоккейная федерация разрешила российской молодежной сборной выйти на лед с траурными повязками.