ИИАФ инициировала перепроверку допинг-проб россиян с 2007 по 2013 годы

В связи с обвинениями в адрес России, прозвучавшими во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила о перепроверке допинг-проб, взятых у российских спортсменов в период с 2007 по 2013 годы.

«ИААФ имеет опыт всестороннего тестирования и качественной перепроверки образцов допинг-проб вплоть до 2007 года. Это позволило с учетом информации независимой комиссии Ричарда Макларена начать перепроверку проб российских спортсменов, выступавших на чемпионатах мира до 2013 года включительно. К настоящему времени признаны неблагоприятными результаты трех образцов, взятых на чемпионате мира в Осаке. Результаты перепроверок анализов, взятых на чемпионате в Тэгу (Южная Корея) в 2011 году, будут готовы на следующей неделе», - цитирует сообщение пресс-службы ИААФ «Интерфакс».

Как отметили в федерации, в 2016 году 35 российских легкоатлетов обвиняются в применении допинга без учета случаев, связанных с употреблением мельдония.