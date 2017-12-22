Игроманов могут признать психически нездоровыми людьми

Игровая зависимость может быть признана психическим расстройством и включена в Международную классификацию болезней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует выпустить в будущем году обновленную версию классификации болезней. Согласно предварительному варианту, увлечение компьютерными играми будет признаваться расстройством, если человек ставит его выше других жизненных интересов, сообщает издание New Scientist. При этом диагноз может быть поставлен, если подобное поведение человек демонстрирует как минимум на протяжении года.

По словам специалистов, большинство людей, играющих в компьютерные игры нельзя признать психически нездоровыми. Однако в отдельных случаях злоупотребление приводит к негативным последствиям.