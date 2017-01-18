Игрок сборной Армении Мовсисян рассказал о ежедневном проявлении расизма в США

Выступавший в России за «Краснодар» и «Спартак» нападающий сборной Армении и американского клуба «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян заявил, что в плане проявлений расизма Россия ничуть не хуже США.

- Здесь тоже есть расизм, мы живем и сталкиваемся с ним каждый день. Не думаю, что есть большая разница между Россией и США. Если вы турист или комментатор, то в России с расизмом не столкнетесь. Я знаю, что Владимир Путин сделает все возможное, чтобы этого не было, — цитирует Мовсисяна RT со ссылкой на ESPN.

По словам Мовсисяна, он сталкивался с проявлениями расизма во многих странах Европы, где успел побывать за годы своей футбольной карьеры.