Игрок Магнитки Войтек Вольский попал в реанимацию после матча с «Барысом»

Форвард магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольский получил серьезную травму после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с астанинским «Барысом» и находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба Магнитки.

- К сожалению, травма нападающего оказалась достаточно серьезной - перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица. После проведенного консилиума докторами медсанчасти ОАО «ММК» было решено, что хирургической коррекции переломов не требуется. В настоящий момент Войтек Вольски находится в реанимации, что связано с необходимостью постоянного контроля за состоянием игрока и введением специализированных препаратов, - говорится в сообщении.

- 15 октября Войтек будет переведен в отделение нейрохирургии, а через несколько дней будет решен вопрос о месте его дальнейшего лечения. Согласно ориентировочным срокам восстановления Войтека Вольски, игрок выбыл из состава до конца сезона КХЛ 2016/17 годов, - отмечается там же.