Игра Pokemon Go попала под запрет в Китае

Власти Китая запретили лицензировать игру Pokemon Go и другие приложения, которые используют технологию дополненной реальности.

Свою позицию они аргументировали тем, что игра несет угрозу общественной безопасности, поскольку не раз становилась причиной ДТП и других несчастных случаев. Часть из них привели к гибели людей, сообщает Forbes.

Однако издание предполагает, что запрет наложен из соображений безопасности географической информации, так как игра использует данные о местоположении пользователя. Отмечается, что приложение опирается на информацию сервиса Google Maps, ранее также заблокированного на территории Китая.