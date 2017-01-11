Игра Pokemon Go попала под запрет в Китае
Власти Китая запретили лицензировать игру Pokemon Go и другие приложения, которые используют технологию дополненной реальности.
Свою позицию они аргументировали тем, что игра несет угрозу общественной безопасности, поскольку не раз становилась причиной ДТП и других несчастных случаев. Часть из них привели к гибели людей, сообщает Forbes.
Однако издание предполагает, что запрет наложен из соображений безопасности географической информации, так как игра использует данные о местоположении пользователя. Отмечается, что приложение опирается на информацию сервиса Google Maps, ранее также заблокированного на территории Китая.
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