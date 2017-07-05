Игорю Талькову поставили памятник на малой родине

Певцу и композитору Игорю Талькову установили памятник на малой родине – в городе Щекино тульской области.

Камень на месте установки монумента был заложен в конце прошлого года. Сам памятник появился в парке городского дворца культуры 1 июля. Однако церемония его торжественного открытия пока не проводилась. Она может состояться в августе или сентябре – в день города или области соответственно. Об этом РИА «Новости» рассказала глава комитета по культуре администрации Щекинского района Татьяна Широкова.

Памятник выполнен из бронзы. Он изображает Талькова, стоящего на ступенях сцены. Общая высота монумента составляет четыре метра.