Игорь Сечин дал прогноз по стоимости нефти к концу года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что стоимость барреля нефти до конца года не изменится.

При этом он допускает рост цены на нефть до 80 долларов, передает «Интерфакс».

«Для собственного бюджета мы исходим из цены в 63 доллара за баррель. Сегодня мы видим цену порядка 75 долларов. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться – 75 долларов, максимум - 80 долларов за баррель», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

В настоящее время стоимость барреля нефти марки Brent составляет 72,89 долларов.