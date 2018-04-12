Игорь Сечин приехал в суд на допрос о даче взятки
Директор «Роснефти» Игорь Сечин будет допрошен в Мосгорсуде по делу Алексея Улюкаева, куда глава корпорации уже приехал сегодня утром.
Защита Алексея Улюкаева в апелляционной жалобе попросила отменить обвинительный приговор и оправдать экс-министра.
Суд поддержал ходатайство обвинения о допросе Игоря Сечина в закрытом режиме, хотя защита настаивала на том, чтобы допрос был открытым.
15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении 2 млн долларов взятки от Игоря Сечина, назначив экс-министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере 130 млн рублей, отмечает «Ведомости».
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