Игорь Сечин приехал в суд на допрос о даче взятки

Директор «Роснефти» Игорь Сечин будет допрошен в Мосгорсуде по делу Алексея Улюкаева, куда глава корпорации уже приехал сегодня утром.

Защита Алексея Улюкаева в апелляционной жалобе попросила отменить обвинительный приговор и оправдать экс-министра.

Суд поддержал ходатайство обвинения о допросе Игоря Сечина в закрытом режиме, хотя защита настаивала на том, чтобы допрос был открытым.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении 2 млн долларов взятки от Игоря Сечина, назначив экс-министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере 130 млн рублей, отмечает «Ведомости».