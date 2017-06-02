Игорь Сечин: Низкая цена на нефть вредна для всех

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на саммите глав энергетических компаний в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что цена на нефть в 40 долларов за баррель выведет половину производства на уровень убыточности.

Он пояснил, что на «Роснефть» большее влияние оказывает фискальный режим, чем колебания цены, добавив, что период низких цен на нефть пришел надолго.

Игорь Сечин считает, что достигнутая цена на нефть в 50 долларов за баррель полезна для бюджета РФ, но это состояние рынка не является устойчивым, отмечает ТАСС.

По его словам, неопределенность на рынке также приводит к обострению борьбы за рынки потребления, а также указал, что в текущем состоянии мировых цен, он не может говорить о стабилизации или устойчивом переломе негативных рыночных тенденций.