Игорь Плотницкий подал в отставку

Глава самопровозглашенной луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий сложил с себя полномочия.

Он написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Временно исполнять обязанности главы республики будет министр госбезопасности Леонид Пасечник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Луганский информационный центр».

По словам Пасечника, Плотницкий назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

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