Игорь Коломойский решил отдать свой банк государству
Бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов предложили правительству Украины купить у них акции.
Олигархи собрались капитализировать банк в интересах государства, а заодно избежать банкротства своего предприятия.
Бывшие акционеры банка обязались содействовать процессу национализации, при этом господа Коломойский и Боголюбов обещают не препятствовать деятельности Банка в будущем, а также обещают провести реструктуризацию кредитного портфеля в 1 июля 2017 для покрытия убытков государства, отмечает Kommersant.
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