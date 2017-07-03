Игорь Коломойский решил отдать свой банк государству

Бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов предложили правительству Украины купить у них акции.

Олигархи собрались капитализировать банк в интересах государства, а заодно избежать банкротства своего предприятия.

Бывшие акционеры банка обязались содействовать процессу национализации, при этом господа Коломойский и Боголюбов обещают не препятствовать деятельности Банка в будущем, а также обещают провести реструктуризацию кредитного портфеля в 1 июля 2017 для покрытия убытков государства, отмечает Kommersant.