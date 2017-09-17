Игорь Додон поблагодарил Россию за взвешенную позицию в отношениях с Молдовой

Президент Молдовы Игорь Додон выразил благодарность России за взвешенную позицию, несмотря на провокационные действия со стороны молдавского правительства.

Об этом он заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ашхабаде, куда политики приехали на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Додон поблагодарил руководство РФ за то, что не взирая на провокации со стороны партийного большинства Молдовы «Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа». Он также напомнил об объявлении в Молдове персонами нон-грата пяти дипломатов из России и подчеркнул, что такого «никогда не было в двусторонних отношениях», пишет «РИА Новости».

Додон сказал: «Несмотря на всё это, руководство России очень мудро и взвешенно подходит ко всем этим процессам. Я очень рад, что не было принято решение, которое бы ухудшило состояние наших экономических связей».

Ранее президент Молдовы заявил, что намерен блокировать законопроекты, которые направлены на ухудшение отношений с Россией.

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