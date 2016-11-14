Игорь Додон объявил о победе на выборах в Молдавии
Лидер Партии социалистов Игорь Додон объявил о своей победе на президентских выборах в Молдавии.
Согласно предварительным данным, за его кандидатуру проголосовали 52,6% избирателей, передает ТАСС. Его соперница – глава Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 47,3% голосов.
Додон поздравил Санду с таким результатом и попросил успокоить ее сторонников, дабы не допустить раскола в обществе. Он также заявил, что будет президентом для всех граждан Молдовы, независимо от того, за кого они голосовали.
Ранее Додон говорил, что в случае победы на выборах первый его визит будет в Москву. Цель этой поездки – инициация подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Россией.
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