Игорь Додон анонсировал смену формы правления в Молдове
Процедура внесения соответствующих изменений в конституцию страны стартует в ближайшее время.
По словам Додона, республика перейдет на президентскую форму правления. Инициативу поддерживают полтора миллиона жителей Молдовы.
Проект изменений основного закона будет подготовлен в течении нескольких недель. Для того, чтобы дать ход процессу в Конституционном суде необходимы подписи как минимум 34 парламентариев, пояснил президент. Он добавил, что сейчас реформу готовы поддержать 24 депутата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Камнем преткновения между Додоном и парламентом Молдовы стала внешняя политика страны. Президент стремится к сближению с Россией, законодатели ориентируются на Запад.
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