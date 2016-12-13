Игорь Акинфеев получил от «Комсомолки» приз «Джентльмен года»
Традиционный приз «Джентльмен года», учрежденный редакцией газеты «Комсомольская правда» и вручаемый российским футболистам за достойное поведение на поле и за его пределами, по итогам 2016 года достался голкиперу сборной России и ЦСКА Игорю Акинфееву.
В 2016 году Акинфеев установил несколько рекордов. В частности, он превзошел рекорд Рината Дасаева по числу «сухих» матчей (253), а также по числу матчей «на ноль» в составе сборной (45), - сообщает ТАСС.
За годы существования приза его обладателями становились такие футболисты, как Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Сергей Семак, Александр Кержаков, Денис Глушаков, Халк, Артем Дзюба и другие.
По традиции, «Джентльмену года» вручается настоящий смокинг и дружеский шарж.
Следующая новость Путин и Меркель обсудили поставки газа в Европу через территорию Украины
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии