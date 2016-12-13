Игорь Акинфеев получил от «Комсомолки» приз «Джентльмен года»

Традиционный приз «Джентльмен года», учрежденный редакцией газеты «Комсомольская правда» и вручаемый российским футболистам за достойное поведение на поле и за его пределами, по итогам 2016 года достался голкиперу сборной России и ЦСКА Игорю Акинфееву.

В 2016 году Акинфеев установил несколько рекордов. В частности, он превзошел рекорд Рината Дасаева по числу «сухих» матчей (253), а также по числу матчей «на ноль» в составе сборной (45), - сообщает ТАСС.

За годы существования приза его обладателями становились такие футболисты, как Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Сергей Семак, Александр Кержаков, Денис Глушаков, Халк, Артем Дзюба и другие.

По традиции, «Джентльмену года» вручается настоящий смокинг и дружеский шарж.