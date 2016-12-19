ВСУ игнорируют призывы СЦКК о немедленном прекращении огня под Дебальцево
Совместный центр контроля и координации неоднократно обращался к руководству Вооруженных мил Украины с требованием немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения в Донбассе, однако ВСУ игнорируют все эти обращения.
Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко.
- ВСУ полностью игнорируют все запросы СЦКК на прекращении огня на линии соприкосновения, — заявил Марочко.
По словам представителя силовых структур ЛНР, попытки прорыва продолжаются, причем при поддержке тяжелой артиллерии.
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