ВСУ игнорируют призывы СЦКК о немедленном прекращении огня под Дебальцево

Совместный центр контроля и координации неоднократно обращался к руководству Вооруженных мил Украины с требованием немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения в Донбассе, однако ВСУ игнорируют все эти обращения.

Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко.

- ВСУ полностью игнорируют все запросы СЦКК на прекращении огня на линии соприкосновения, — заявил Марочко.

По словам представителя силовых структур ЛНР, попытки прорыва продолжаются, причем при поддержке тяжелой артиллерии.