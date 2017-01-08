В Иерусалиме грузовик въехал в толпу прохожих

В Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей. Власти сообщили, что есть погибшие и раненые.

Правоохранительные органы открыли по водителю огонь, он ранен, сообщает РИА Новости.

Известно, что трое человек погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Представители полиции квалифицируют случившиеся как теракт.

Аналогичный теракт был совершен 19 декабря 2016 года на рождественском базаре в Берлине. Грузовик въехал на заполненную людьми территорию рынка на площади Брайтшайдплац.

Под колесами фуры погибло 11 человек, еще около 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».