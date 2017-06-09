Идею регистрации в соцсетях по паспорту завернули на корню

Законопроект депутата «Единой России» Виталия Милонова о доступе в социальные сети по паспортным данным был возвращен ему на доработку.

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Милонову еще раз проработать вопрос, а также вообще продумать целесообразность его наличия.

Законопроект был воспринят в штыки, вызвав негативный общественный резонанс. Причем, идею критиковали не только простые пользователи социальных сетей, но и эксперты.

Также Милонов в своем законопроекте настаивал на необходимости ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов через социальные сети, сообщает ТК «Дождь».