Идею регистрации в соцсетях по паспорту завернули на корню
Законопроект депутата «Единой России» Виталия Милонова о доступе в социальные сети по паспортным данным был возвращен ему на доработку.
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Милонову еще раз проработать вопрос, а также вообще продумать целесообразность его наличия.
Законопроект был воспринят в штыки, вызвав негативный общественный резонанс. Причем, идею критиковали не только простые пользователи социальных сетей, но и эксперты.
Также Милонов в своем законопроекте настаивал на необходимости ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов через социальные сети, сообщает ТК «Дождь».
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