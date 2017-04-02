Иcпания пообещала не мешать вступлению Шотландии в ЕС после Brexit

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис сообщил, что его страна не будет препятствовать выходу Шотландии из состава Великобритании и вступлению в ЕС.

Он пообещал, что Испания не станет блокировать принятие Шотландии в Евросоюз, сообщает РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства призвал не проводить параллели с Каталонией, так как Шотландия приобрела независимость и суверенитет после референдума, в то время как в испанской конституции такого права у граждан нет.

Министр подчеркнул, что «Испания не приветствует процессы фрагментации в любом из европейских государств». Дастис отметил, что в рамках переговоров о Brexit нерешенным остается вопрос Гибралтара, однако он выразил надежду на достижение согласия по этой проблеме.