Иcпания пообещала не мешать вступлению Шотландии в ЕС после Brexit
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис сообщил, что его страна не будет препятствовать выходу Шотландии из состава Великобритании и вступлению в ЕС.
Он пообещал, что Испания не станет блокировать принятие Шотландии в Евросоюз, сообщает РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства призвал не проводить параллели с Каталонией, так как Шотландия приобрела независимость и суверенитет после референдума, в то время как в испанской конституции такого права у граждан нет.
Министр подчеркнул, что «Испания не приветствует процессы фрагментации в любом из европейских государств». Дастис отметил, что в рамках переговоров о Brexit нерешенным остается вопрос Гибралтара, однако он выразил надежду на достижение согласия по этой проблеме.
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