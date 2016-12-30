IBSF временно отстранил от соревнований четырех российских скелетонистов

Пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона объявила о временном отстранении от соревнований четырех российских скелетонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи.

«Международный олимпийский комитет проинформировал IBSF об открытии расследования по поводу нарушения антидопинговых правил во время соревнований на Олимпийских играх в Сочи. IBSF с 30 декабря временно отстранила четырех российских скелетонистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Имена спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, не называются.

На Играх-2014 в Сочи российские мастера скелетона выиграли две медали. Александр Третьяков стал олимпийским чемпионом, а Елена Никитина стала бронзовым призером. Всего в соревнованиях участвовали шестеро россиян - Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, а также Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

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Места: Россия
События: спорт, допинг
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