IAAF не допустила российских легкоатлетов до международных стартов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила российских легкоатлетов до выступления на международных стартах, заявил глава специальной рабочей группы Руне Андерсен .
По его словам, IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.
IAAF исключила российских легкоатлетов в 2015 году в связи с разгоревшимся допинговым скандалом, когда пробы, взятые у некоторых российских спортсменов, показали наличие запрещенных препаратов. Об этом сообщает «ТВ Центр».
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