Hyperloop One приблизилась к созданию транспорта будущего

Американская компания Hyperloop One провела первое испытание вакуумной транспортной системы будущего.

В ходе тестирования пассажирская капсула смогла набрать скорость в 113 километров в час. На следующем этапе испытаний предполагается развить скорость до 400 километров в час.

Отмечается, что тестовый участок транспортной системы Hyperloop был построен в штате Невада в пригороде Лас-Вегаса в апреле 2017 года. Протяженность трассы составила 500 метров.

Концепцию вакуумного поезда, перемещающегося с огромной скоростью внутри полностью закрытой трубы, предложил в 2013 году основатель компании Tesla Илон Маск.

Технология, которая еще не была реализована нигде в мире, основана на отсутствии необходимости преодолевать трение и встречное сопротивление воздуха, что позволяет развивать скорость до 1100 километров в час при минимальных затратах энергии. Если концепцию удастся воплотить в жизнь, то Hyperloop станет настоящим прорывом в науке и транспортом будущего, сообщает «Интерфакс».