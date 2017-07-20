Hyperloop построят между Нью-Йорком и Вашингтоном

Власти США дали устное согласие на строительство подземной вакуумной транспортной системы Hyperloop из Нью-Йорка в Вашингтон через Филадельфию и Балтимор, сообщил создатель Илон Маск.

По его словам, сроки реализации проекта пока неизвестны. Если проект будет осуществлен, то поездка из Нью-Йорка в Вашингтон займет всего 29 минут.

В настоящее время из одного города в другой можно добраться за 3 часа 20 минут. Согласно задумке Илона Маска, станции Hyperloop будут расположены в центре города. Подземная вакуумная транспортная система Hyperloop позволяет развивать скорость до 1100 километров в час при минимальных затратах энергии, сообщает «Интерфакс».