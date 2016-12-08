Хворостовский из-за болезни не сможет выступать «в обозримом будущем»

Состояние здоровья не позволяет знаменитому российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому выступать на сцене.

«Дорогие друзья, поклонники и коллеги, с большой грустью я вынужден отказаться от участия в оперных постановках в обозримом будущем. У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Хворостовским на его официальном сайте.

Ранее, в конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.

В январе и феврале 2017 года знаменитый артист должен был выйти на сцену Королевского театра оперы и балета в роли графа ди Луны в «Трубадуре» Джузеппе Верди.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Кадыров опроверг информацию об отправке чеченских батальонов в Сирию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО