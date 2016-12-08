Хворостовский из-за болезни не сможет выступать «в обозримом будущем»

Состояние здоровья не позволяет знаменитому российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому выступать на сцене.

«Дорогие друзья, поклонники и коллеги, с большой грустью я вынужден отказаться от участия в оперных постановках в обозримом будущем. У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Хворостовским на его официальном сайте.

Ранее, в конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.

В январе и феврале 2017 года знаменитый артист должен был выйти на сцену Королевского театра оперы и балета в роли графа ди Луны в «Трубадуре» Джузеппе Верди.