Хворостовский из-за болезни не сможет выступать «в обозримом будущем»
Состояние здоровья не позволяет знаменитому российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому выступать на сцене.
«Дорогие друзья, поклонники и коллеги, с большой грустью я вынужден отказаться от участия в оперных постановках в обозримом будущем. У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Хворостовским на его официальном сайте.
Ранее, в конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.
В январе и феврале 2017 года знаменитый артист должен был выйти на сцену Королевского театра оперы и балета в роли графа ди Луны в «Трубадуре» Джузеппе Верди.
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