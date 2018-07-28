ООН не хватает денег из-за задержек членских взносов

Более 80 стран-участниц Организации объединенных наций задерживают членские взносы. В список должников попали Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

В 2018 году в полном объеме свои взносы оплатили 112 государств на сумму почти в 1,5 млрд долларов. Всего страны не доплатили около 810 млн долларов, передает «Интерфакс».

Размер взноса для разных государств исчисляется в процентах от общих расходов ООН. Сейчас США оплачивает 22%, Япония – около 10%, Германия – чуть выше 7%, Китай – 7,9%, Россия – 3,088%.