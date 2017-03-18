Хуснуллин рассказал о сроках запуска новых станций московского метро

Стартовый участок второго кольца московского метро откроют в конце лета - начале осени.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что на станциях пути следования от «Делового центра» до «Петровского парка» завершены основные строительные работы. В настоящее время проводится отделка и монтаж инженерного оборудования.

Хуснуллин заявил: «Принято решение - сдавать метрополитену станции постепенно, по мере их готовности. Например, «Шелепиха» ориентировочно будет готова к 1 июня».

Ко Дню города, который в Москве отмечают в начале сентября, на первом участке нового кольца запустят пассажирское движение.