В Хургаде начало работать генконсульство РФ

В египетском курортном городе Хургада открылось генконсульство России. Пока оно работает в тестовом режиме.

Возглавляет диппредставительство Джамшед Болтаев. Помимо него в штат консульства входят еще двое дипломатов.

По его словам, обращения от россиян, проживающих в Египте начали поступать в генконсульство уже в первый день работы. Однако полный набор услуг оно начнет оказывать в конце февраля, когда будет настроено все необходимое оборудование, передает РИА ФедералПресс.