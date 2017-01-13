В Хургаде начало работать генконсульство РФ
В египетском курортном городе Хургада открылось генконсульство России. Пока оно работает в тестовом режиме.
Возглавляет диппредставительство Джамшед Болтаев. Помимо него в штат консульства входят еще двое дипломатов.
По его словам, обращения от россиян, проживающих в Египте начали поступать в генконсульство уже в первый день работы. Однако полный набор услуг оно начнет оказывать в конце февраля, когда будет настроено все необходимое оборудование, передает РИА ФедералПресс.
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