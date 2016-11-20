Хулигана из аэропорта "Домодедово" арестовали на десять суток

Заявивший о бомбе на борту самолета рейса Москва-Дубай мужчина арестован на 10 суток. Инцидент был рассмотрен в Домодедовском городском суде.

Утром 20 ноября в московском аэропорту мужчина заявил, что на борту самолета находится бомба. Никаких подозрительных вещей на борту лайнера найдено не было. В отношении нарушителя был составлен административный протокол, сообщает "Интерфакс".

Нарушителем оказался 29-летний житель Нижнего Новгорода. Мотивация хулигана неизвестна.