Худым женщинам чаще грозит рак груди

Американские специалисты заявили, что худые женщины больше всего подвержены риску, заболеть раком груди. По их словам, этот факт обусловлен повышенным уровнем воспалений в тканях.

Ученые собрали у участниц эксперимента образцы жировой ткани, а также анализы крови. В результате эксперимента выяснилось, что 40 процентов женщин, принявших участие в исследовании, имеют повышенный уровень воспалений грудной жировой ткани, - сообщают «Народные новости».

Так, исследователи выяснили, что у представительниц прекрасного пола с нормальным индексом массы тела более крупные клетки жира в грудной ткани, чем в других частях тела. Клетки постепенно заболевают или умирают в процессе роста, что и приводит к воспалению.