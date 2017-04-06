Худым женщинам чаще грозит рак груди
Американские специалисты заявили, что худые женщины больше всего подвержены риску, заболеть раком груди. По их словам, этот факт обусловлен повышенным уровнем воспалений в тканях.
Ученые собрали у участниц эксперимента образцы жировой ткани, а также анализы крови. В результате эксперимента выяснилось, что 40 процентов женщин, принявших участие в исследовании, имеют повышенный уровень воспалений грудной жировой ткани, - сообщают «Народные новости».
Так, исследователи выяснили, что у представительниц прекрасного пола с нормальным индексом массы тела более крупные клетки жира в грудной ткани, чем в других частях тела. Клетки постепенно заболевают или умирают в процессе роста, что и приводит к воспалению.
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