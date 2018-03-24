Худруком МХТ имени Чехова назначен Сергей Женовач

Художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач назначен худруком МХТ имени Чехова вместо скончавшегося Олега Табакова.

Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

«РИА Новости» приводит его слова: «Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям».

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет после тяжелой болезни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.