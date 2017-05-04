Художнику Павленскому предоставили убежище во Франции
Художник-акционист Петр Павленский вместе с семьей получил поитическое убежище во Франции.
Об этом СМИ рассказал его адвокат Доминик Бейретер Минков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.
Павленский уехал из России с женой и двумя детьми в связи с угрозой возбуждения уголовного дела. Художника заподозрили в избиении актера «Театра.doc», а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении одной из актрис.
Следующая новость Марин Ле Пен закидали куриными яйцами
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии