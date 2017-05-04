Художнику Павленскому предоставили убежище во Франции

Художник-акционист Петр Павленский вместе с семьей получил поитическое убежище во Франции.

Об этом СМИ рассказал его адвокат Доминик Бейретер Минков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Павленский уехал из России с женой и двумя детьми в связи с угрозой возбуждения уголовного дела. Художника заподозрили в избиении актера «Театра.doc», а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении одной из актрис.

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