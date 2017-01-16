Художник Павленский эмигрировал во Францию из-за обвинения в изнасиловании

В связи с обвинением в изнасиловании, которое предъявила российскому художнику Петру Павленскому актриса Анастасия Слонина, российский художник перебрался во Францию, где намерен просить политического убежища.

По словам Павленского, его вместе с гражданской супругой Оксаной Шалыгиной задержали в аэропорту сразу после их прилета из Варшавы 14 декабря и допрашивали в течение семи часов.

- Нас встретили 14 декабря в Шереметьеве, и тогда нам показали всю серьезность намерений. И после семи часов, проведенных в Следственном комитете, после двух допросов, одного — меня, другого — Оксаны (потому что заявление на нас обоих), нам неожиданно дают уйти из Следственного комитета. Нас вызывает один из начальников, хотя мы уже ждем конвоя, и говорит: «Вы знаете, в моем деле главное — это объективность, никуда нельзя торопиться, надо собрать все доказательства. Поэтому сегодня вы можете идти, но, конечно, вы являйтесь по первому звонку», — рассказал Павленский телеканалу «Дождь».

После этого Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.

Художник рассказал, что действительно знаком со Слониной. Она была у него дома один раз — вечером 4 декабря, после чего написала заявление.

Павленский утверждает, что это уголовное дело используется правоохранительными органами для того, чтобы устранить его от политической жизни в России. Художник заявляет, что, если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политическое убежище у Франции.

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