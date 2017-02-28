В США художник объявил сбор денег на выпуск куклы голого Трампа-тролля

Проживающий в штате Висконсин (США) Чак Уильямс создал маленькую куклу в известном на Западе жанре «тролля», копирующую внешность обнаженного Дональда Трампа. (Chuck Williams) собрал более 360 тысяч долларов на производство детской фигурки-тролля в виде президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает

Создатель куклы не одел ее, преследуя цель усилить оскорбительный акцент. Художник намерен выпустить целую серию таких куколок, для чего объявил сбор необходимой для производства суммы в размере 38 тыс долларов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

Однако, как отмечает издание, демонстрационный образец Трампа-тролля настолько понравился публике, что Чак Уильямс уже собрал 361 тыс долларов. Художник несколько лет занимался созданием фигур на киностудии Walt Disney и называет Трампа-тролля «отцом всех кукол».

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