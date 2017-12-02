Художник из Бельгии приковал себя к мраморной плите и не смог освободиться

Бельгийский художник Микес Поппе приковал себя цепью к мраморному блоку, однако выбраться самостоятельно не смог. Спустя 18 дней к нему пришли на помощь с циркулярной пилой.

Поппе провел перфоманс, чтобы показать тяжкое бремя истории искусства. Он приковал себя к мраморной плите трехметровой цепью. По плану художника, он должен был освободиться через 18 дней своими силами – с помощью молотка и стамески, передает телеканал «360». Спустя 19 дней он попросил о помощи.

Поппе не считает свой перфоманс провалом. Он сказал: «Этот камень символизировал историю искусства, от которой я пытался себя освободить. Но я обнаружил, что это невозможно. Это ноша, которую я всегда буду нести на себе».

В 2014 году французский художник Абрахам Пуаншеваль провел 13 дней внутри чучела медведя.