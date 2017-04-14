Hubble сделал снимки гигантских извергающихся криовулканов Европы

Телескоп Hubble запечатлел извержение вулкана на Европе, являющейся одним из спутников Юпитера. По словам исследователей NASA, похожее явление происходит раз в несколько лет и представляет собой поднятие в воздух больших клубней дыма.

По словам экспертов, Hubble впервые запечатлел подобное явление в 2014 году. Криовулканы находятся на месте аномально теплой области Европы. Научные сотрудники отметили, что извержения их происходят из-за изменения температурного режима. Впервые данное явление было зафиксировано при помощи орбитального телескопа Galileo в 2001 году. Тогда специалисты предположили, что оно является обычным преломлением света.

Снимки, обнародованные Американским космическим агентством, свидетельствуют, что на Европе имеются криовулканы. Кроме того, их присутствие может означать, что на небесном теле в недрах могут располагаться и другие скопления влаги, которые не поднимаются на поверхность из-за температурного режима, - сообщают «РИА Новости».

Раньше полученные станцией Cassini данные указали, что на Европе имеются все благоприятные условия для того, чтобы в будущем на ней зародилась жизнь. Кроме того, вероятность присутствия воды также была выявлена и на Энцеладе.