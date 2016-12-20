В христианском квартале Алеппо во время празднования Рождества прогремел взрыв
Во время празднования победы над боевиками и начала Рождества, на которое собралось несколько сот человек, вблизи от места проведения мероприятия в христианском квартале Азизия прогремел взрыв.
По предварительным данным, взорвалась ракета, - сообщает корреспондент РИА «Новости» с места события.
По данным военных, в результате инцидента никто не пострадал.
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