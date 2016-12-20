В христианском квартале Алеппо во время празднования Рождества прогремел взрыв

Во время празднования победы над боевиками и начала Рождества, на которое собралось несколько сот человек, вблизи от места проведения мероприятия в христианском квартале Азизия прогремел взрыв.

По предварительным данным, взорвалась ракета, - сообщает корреспондент РИА «Новости» с места события.

По данным военных, в результате инцидента никто не пострадал.