Христиане встречают Светлую Пасху

16 апреля верующие отмечают Пасху, или Воскресение Христово - древнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.

Пасха - переходящий праздник, дата его определяется по лунно-солнечному календарю. В этом году католики и православные христиане отмечают его в один день.

Слово «Пасха» переводится как «прохождение мимо», то есть переход от смерти к жизни. В новозаветной церкви она отмечается в память о Воскресении Христа. В церкви с давних времен накануне праздника ночью проводится пасхальное богослужение. Важное значение в богослужении имеет пасхальный огонь, который символизирует свет Божий, просвещающий народы после Воскресения Христа.

С пасхальной ночи и в течение последующих сорока дней принято приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь. В Великую Субботу и после пасхальной службы в церквях освящают куличи, яйца и всю пасхальную пищу, приготовленную к столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца являются символом чудесного появления на свет - Воскресения Христа.

Традиционно яйца красят в красный цвет - цвет жизни и победы над смертью. По преданию, когда Мария Магдалина подарила императору Тиберию яйцо как знак Воскресения Иисуса, тот сказал, что как яйца из белого цвета не становятся красными, так и мертвые не воскресают. Однако после его слов яйцо стало красным.

Ночью патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел пасхальную службу в храме Христа Спасителя и поздравил верующих со Светлой Пасхой.