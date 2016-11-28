Храмы Петербурга запечатлели на часах Blancpain
Марка Blancpain выпустила в серии Villeret Grand Decoration эксклюзивные часы с изображением храмов Санкт-Петербурга.
Всего выпущены две модели. На одной из них выгравирован Исаакиевский собор, на другой – храм Спаса-на-Крови, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Ведомости». Стоимость каждой модели превышает 3,6 миллиона рублей.
Серия Villeret Grand Decoration существует с 2010 года. В ней присутствуют часы, посвященные Китаю, Франции, Швейцарии и другим странам.
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