Храмы Петербурга запечатлели на часах Blancpain

Марка Blancpain выпустила в серии Villeret Grand Decoration эксклюзивные часы с изображением храмов Санкт-Петербурга.

Всего выпущены две модели. На одной из них выгравирован Исаакиевский собор, на другой – храм Спаса-на-Крови, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Ведомости». Стоимость каждой модели превышает 3,6 миллиона рублей.

Серия Villeret Grand Decoration существует с 2010 года. В ней присутствуют часы, посвященные Китаю, Франции, Швейцарии и другим странам.